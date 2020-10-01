إدراج مرشحة أسيوط في كشوف المرشحين بعد سلبية تحليل المخدرات

أكدت نتيجة تحليل الفحص الطبى للمرشحة "ريهام عبد الفتاح"، المرشحة عن الدائرة الأولى وتضم مركز ومدينة أسيوط سلبية تعاطيها للمخدرات بأنواعها المختلفة، وذلك بعد قبول الطعن الذى تقدمت به المرشحه للقضاء الإداري.

أظهرت عينات الطب الشرعي وجامعه أسيوط سلبيه تعاطيها لأي نوع من المخدرات، وتم إعادة أدراجها بكشوف المرشحين بنفس الرمز "الفراشة".

ومن جانبها، أعربت المرشحة عن سعادتها فور سماعها النتيجة، مشيرة إلى أنها أصيبت بحالة إغماء، وأوضحت أنه تم اخذ العينة من جهة حكومية وهي مستشفيات جامعة أسيوط (معمل قياسات الأدوية والمعايرة الدوائية للمخدرات)، تحت إشراف الأستاذ الدكتور ايهاب سعيد الدسوقي "استاذ الفارماكولوجي".

وأشار محمد الشريف زوج المرشحة، إلى أن البرنامج الانتخابى لزوجته جديد من نوعه فهو يركز على ذوى الإحتياجات الخاصة، خاصة وأن لدينا اثنين من أبناءنا "شريف وعلي" من ذوى الهمم، تمكنت زوجتى برعايتها لهم من حصول أحدهم على لقب بطل الجمهورية في السباحة وتكريمه من محافظ أسيوط السابق، اللواء جمال نور الدين.

وقضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط، دائرة طعون الانتخابات بمجلس الدولة في الطعن المقدم من المرشحة المستبعدة بسبب تعاطي المخدرات بإعادتها لكشوف المرشحين بنفس رمزها الفراشة بعد ثبوت سلبية عينة التحاليل التي أجراها الطب الشرعي للمرشحة بناءًا على طلب المحكمة.

وكانت المرشحة ريهام عبدالفتاح، المرشحة عن دائرة مركز ومدينة أسيوط بمجلس النواب، تقدمت بطعن رقم ١٧٢٣٨ لسنة ٣١ قضائية على استبعادها من كشوف الترشيح لإنتخابات مجلس النواب بعد رفض مديرية صحة أسيوط بقبول تظلمها وإعادة التحليل لها بعينه جديدة لاثبات عدم تعاطيها المخدرات، وأحالتها المحكمة لمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحاليل لإثبات سلبية أو إيجابية تعاطيها للمخدرات.

وبعد ورود تقرير الطب الشرعي إلى دائرة فحص الطعون قضت بإعادتها إلى قوائم المرشحين عن الدائرة الأولى بندر ومركز أسيوط لاستكمال الانتخابات، مع نفس الرمز الانتخابي وبرقم جديد، وجار إضافتها في الكشوف.