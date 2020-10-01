 مصرع طفلين في واقعتين منفصلتين بسوهاج

لقي طفلان مصرعهما في واقعتين منفصلتين بسوهاج، الأولى بدائرة مركز دارالسلام عندما اصطدمت سيارة ميكروباص بطفل أثناء لهوه أمام منزله، والثانية بدائرة مركز المراغة عندما سقط طفل من الطابق الثالث.

تم نقل الجثتين للمستشفيات القريبة وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بالدفن.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة دارالسلام بتلقيه إشارة من المستشفي المركزي بوصول الطفل "عبد الله مصطفي" 5 سنوات ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء حادث سيارة.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال والده "مصطفي.ج.ع" 31 عاما عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل اصطدمت به سيارة "ميكروباص" قيادة "محمد.ق.ب" 54 عاما سائق ويقيم قنا مما نتج عنه وفاته، واتهم قائدها بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية.

بمواجهة قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته، تم التحفظ علي السيارة، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ".

كما ورد بلاغ من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "محمد عمر" 6 سنوات، ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة" إثر سقوط من علو.

تم الانتقال لمكان الحادث، بسؤال والده "عمر.ع.س" 36 عاما موظف ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور أعلى سلم المنزل بالطابق الثالث انزلقت قدماه وسقط أرضًا، مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.

حررت المحاضر اللازمة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين، لعدم وجود شبهة جنائية.