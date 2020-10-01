محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات لدفع الأعمال بها

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، عدد من مشروعات المحافظة، لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ بها.

رافق المحافظ خلال الجولة، حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وأحمد الوزيري رئيس مجلس مدينة طوخ، ومجدي نجاح رئيس مجلس مدينة قليوب، واللواء محمد سالم رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية.

استهل "الهجان" جولته بتفقد إنشاءات مستشفى طوخ المركزى، وتشمل المستشفى (مناطق انتظار - مكاتب إدارية - العياده الخارجية - قسم للطواريء -قسم للغسيل الكلوي - قسم للعلاج الطبيعي - العناية المركزة - قسم الأشعة - التعقيم المركزي - غرف عمليات - استراحات الأطباء والتمريض قسم النساء والولادة - قسم للمعامل - حضانات - قسم للحروق - قسم جراحة المناظير) بتكلفة 308 مليون جنيه.

وتابع أعمال إنشاء كوبري قلما بمدينة قليوب بتكلفه 220 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 45%، وشدد المحافظ على دفع الأعمال وسرعة الانتهاء في الموعد المحدد له.

وتوجه المحافظ لمدينة القناطر الخيرية، حيث تفقد أعمال إنشاء مستشفى القناطر المركزي، والتي تبلغ تكلفتها ٢٨٣ مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات وغرفتين مناظير و27 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوى المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوى ويبلغ عدد الأسرة 205 سرير، ونسبه التنفيذ 80%.

كما تفقد المحافظ، خلال الجولة مستشفى الحروق والتي تعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ قيمة تكلفتها 300 مليون جنيه، وتتكون من دور أرضي بالإضافة إلى ثلاث طوابق ويشمل الدور الأرضي (استقبال وطوارئ - أشعة- عيادة حروق- مطبخ- مغسلة)، كما يتكون الطابق الأول من (2 غرفة عمليات - 12سرير رعاية مركزة - غرف إفاقة)، ويشتمل الطابق الثاني على (12 سرير إقامة) ويحتوي الطابق الثالث على معمل وغرف ومكاتب إدارية نسبه التنفيذ 85%، ومن جانبه شدد المحافظ، خلال جولته على المسئولين القائمين على التنفيذ بسرعة الانتهاء من تنفيذ المستشفيات بالقناطر الخيرية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن.

وأجرى "الهجان" جولة تفقدية بمحطة معالجة صرف صحي أجهور الصغرى، وكان في استقباله المهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حيث أن المحطة ستعمل بطاقة 20 ألف م3/يوم مرحلة أولى وإجمالي طاقة المرحلة الحالية والمستقبلية 40 ألف م3/يوم بتكلفة 185 مليون جنيه، وتخدم المحطة قرى ( ترسا - قرقشندة - أجهور الصغرى - قرنفيل - البرادعة - سندبيس - عزبة سيد محمد).