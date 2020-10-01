محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف وتطوير طريق "كفر سعد" ببنها

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الأربعاء، أعمال رصف طريق بنها جمجرة، ابتداء من مبنى المجلس القومي للمرأة مرورا بكوبري الفحص، ثم قرية كفر سعد وصولا إلى قرية ميت راضي وجمجرة القديمة، ضمن خطة رصف الطرق من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبري.

رافقه بالجولة المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها والمهندس طلعت سلطان مستشار المحافظ للشئون الهندسية والمهندس محمد إسماعيل مدير عام الطرق والدكتور إسلام رجب مدير التطوير الحضري بالمحافظة.

وقال الهجان إن هذا الطريق يجرى رصفه بطول 5 كيلو، وبتكلفة مبدأية تصل إلى 14 مليون جنيه، مؤكدا على ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف، مشيرا أنه سيجرى التأكد من ذلك من خلال لجنة متخصصة ستفحص الطريق بدقة في نقاط متفرقة منه.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال تطوير طريق طابا بمدينة بنها، والذي يبلغ طوله 3500م، باعتماد 30 مليون جنيه، وشدد الهجان على الانتهاء منه في الموعد المحدد.

كما تفقد تطوير كورنيش الرياح التوفيقي بمنشية النور بمدينة بنها، ويشمل التطوير توسعة وإعادة هيكلة للسور وتجميله للظهور بالشكل الحضاري اللائق باعتباره متنفسا للمواطنين،

وأشار "الهجان"، إلى أن المحافظة ستشهد خلال الفترة الحالية طفرة ملموسة، فيما يخص رصف الطرق في عدد كبير من المدن والقرى، بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين، وذلك في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن في القليوبية بالشكل الأمثل المستهدف تحقيقه.

وأكد المحافظ، أنه تم إعداد مخطط لتطوير شارع فريد ندا، الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة بالتنسيق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويشمل المخطط المروري إضافة حارة خدمات أمام ستاد بنها، وإلغاء الإشارة المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة، وعمل ملف آمن عند الشهر العقاري، بالإضافة إلى تهذيب الجزيرة الوسطى بإضافة مقاعد ثابتة وأشجار مزهرة وأحواض زهور مع تخصيص أماكن عبور مشاة وأماكن لسير ذوي الهمم، مع إضافة أعمال جمالية تعبر عن هوية المدينة في ميدان الاستاد.

يذكر أن مدينة بنها شهدت خلال الأيام الماضية إطلاق مخطط تطوير شارع فريد ندا ببنها الجديدة، بهدف تحقيق السيولة المرورية بالشارع، مع الاستفادة من كافة الفراغات الموجودة في تحقيق أماكن انتظار سيارات، علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية، وفقا لتوجيهات المحافظ المتكررة في هذا الشأن.