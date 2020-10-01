400 مليون جنيه لتأهيل 285 كيلو متر من الترع بالقليوبية

أكدت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، أنه يجرى تأهيل 96 كيلو متر ترع بنطاق مركز ومدينة بنها، ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع ويتم الانتهاء من أعمال التدبيش والخرسانة لترعة السبيل بطوخ بطول 1750 متر بتكلفة 5 و3 مليون جنيه ضمن المشروع الرئاسي في هذا المجال، مشيرة إلى أن مشروع تأهيل الترع سوف يقضي على مشكلات نقص المياه وشكاوى المزارعين وتوصيل المياه إلى نهايات الترع، وتوفير فرص عمل مختلفة، جاء ذلك خلال تفقدها أعمال التبطين بإحدى ترع طوخ.

وفي نفس السياق أعلن المهندس محمد أبو السعود، وكيل وزارة الري، أنه سيتم تأهيل 55 ترعة بطول 280 كيلو متر من ترع القليوبية وبتكلفة إجمالية تتخطى 400 مليون جنيه، ضمن المشروع القومى وتم إطلاق المرحلة الأولى منها، والتي تشمل إعادة تأهيل وتبطين 15 ترعة بطول 85 كيلو متر بمبلغ 218 مليون جنيه بنطاق المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الري أنه يجرى تنفيذ خطة لتأهيل الترع ذات الشكاوى والتي بها مشاكل ومعوقات وصول المياه أولا، حرصا على وصول المياه بوفرة كبيرة للفلاحين.

وأشار إلى أنه من بين تلك الترع "ترعتي البرثومية بطول 13.389كم والسبيل بطوخ، وترعة كشمير اليمنى بطول 11.650 كم بالخانكة، والجانبية اليسرى للبحر الخليجي في المسافة من الفم حتى كيلو 4.860 بطول 4.665كم والجنابية اليمنى للبحر الخليجى فى المسافة من الفم حتى الكيلو 4.820 بطول 4.540كم.زمام هندسة شبين القناطر.

واستطرد أبو السعود، أن مشروع تأهيل الترع يستهدف حل جزء من مشكلات نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب، إضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التى توفر فرص عمل وتساهم فى القضاء على البطالة.

وأوضح وكيل وزارة الري، أنه يتم التنسيق بين مديرتي الزراعة والري لاستخدام طرق الري الحديثة سواء رى بالتنقيط أو ري بالرش، وتوعية المزارعين بأهمية كل نقطة مياه.