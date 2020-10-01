محور المحمودية يستعد لاستقبال موسم الأمطار في الإسكندرية

نفذت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، فجر اليوم الخميس، نموذج محاكاة استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء، واستكمالا لاستعدادات شركة الصرف الصحي، والتي تعتبر المحاكاة الخامسة بمحور المحمودية.

وجاءت المحاكاة لاختبار شنايش كوبري حجر النواتية وكوبري الناموس، في إطار الاستعدادات التي تقوم بها شركة الصرف الصحي من جاهزية المركبات واختبار مصبات الكورنيش، وجميع المركبات من سيارات الشفط والمدمجة وسيارات السيول.

تمت المحاكاة في حضور نائب المحافظ أحمد جمال، ورئيس حي شرق محب هليع.

وقال اللواء محمود نافع، إن نموذج المحاكاة هو اختبار شنايش الامطار والتعرب على مدي استيعاب كميات كبيرة من المياه خاصة مع اختلاف نوات المدينة الساحلية وكميات الأمطار بها.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة بدأت مبكرا في استعدادات استقبال موسم الشتاء بداية من شهر مارس الماضي، لافتا إلى أن هناك تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والصرف الصحي والمياه لتجاوز أزمات النوات.

وأشار، إلى أنه من الملاحظ أن النوات تزيد كل عام عن العام السابق له، لذا نتعاون جميعا لنكون علي أكمل وجه، استعدادا لاستقبال موسم الأمطار ورفع درجة الطوارئ القصوى في جميع الجهات.

وأكد المحافظ، أننا جميعنا نعمل على قلب رجل واحد ونستعد منذ فترة كبيرة لمواجهة السيول والأمطار التي تتعرض لها الإسكندرية، واستطعنا العام الماضي تخطي موسم الأمطار بالتعاون والتكاتف التام والتنظيم بين الجميع، وستبقى الإسكندرية هذا العام أيضا من أفضل المحافظات لمواجهة النوات والسيول والأمطار.

وفي مطروح، أعلن الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف عن انطلاق حملة لتنظيف وتطهير أسطح مساجد المديرية، استعدادا لموسم الأمطار والسيول.

قال "عبد البصير"، اليوم، الخميس إن الحملة أقودها بنفسي في المساجد لتطهير أسطح جميع المساجد، استعدادا لموسم الأمطار وتشمل تنظيف الأسطح وتسليك مجاري المطر "مواسير صرف مياه الأمطار"، وذلك بهدف الحفاظا على بيوت الله من التلف.

وأضاف، أننا نوجه جميع إدارات الأوقاف في مراكز ومدن مطروح الثمانية الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، للقيام بحملات تفتيشية لهذا الغرض، والتنبيه على جميع الأئمة والعمال للقيام بواجبهم.

وأشار "عبد البصير"، إلى أنه لا مجال للتقصير فيما يخص بيوت الله وصيانتها والحفاظ عليها، وهذا امتداد لحملة الوزارة في تطهير المساجد وتعقيمها على مدار الأسبوع للحفاظ عليها وصيانتها مع متابعتها بشكل مستمر من جانب مديري الإدارات والأئمة مع المديرية واتخاذ اللازم فى حينه.