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بالأسماء.. مصرع مواطن وإصابة 3 في تصادم سيارة بدراجة نارية بالأقصر

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محمد عبد اللطيف الصغير
01:10 م | الخميس 01 أكتوبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

لقي مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرون في تصادم سيارة بدراجة نارية بمدينة إسنا، جنوب الأقصر.

التفاصيل تعود إلى تلقي مديرية أمن الأقصر إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع دراجة بخارية على الطريق الصحراوي، أمام مركز شباب المساوية الصحراوي.

وأسفر الحادث عن وفاة "جمال.ص.م" 40 سنة من محافظة قنا، وأصيب كل من "رجب.م.م" 26 سنة بكدمات وسحجات وجروح ونقل لمستشفى أرمنت، و"محى الدين.ك" 53 سنة مقيم بإسنا مصاب بكدمات وسحجات واشتباه نزيف وتم نقله لمستشفى أرمنت، و"زياد.ص.ب" 35 سنة من قرية النمسا مصاب بكدمات وسحجات وجروح واشتباه ارتجاج بالمخ وتم نقله لمستشفى أرمنت.

تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.

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