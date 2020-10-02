القصة الكاملة لرجل أعمال قنا من بث محاولة انتحاره لمساعدة الأهالي له

كسب رجل أعمال نجع حمادي، الذي حاول الانتحار أول أمس الأربعاء بمسدسه المرخص نتيجة تعرضه لضائقة مالية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تعاطف أهالي نجع حمادي بعد الحملة الشعبية لدعمه من خلال شراء كافة مستلزماتهم من محلاته في المدينة.

وقال أحد المقربين له، إن محمود المهدي، رجل أعمال، بدأ نشاطه الاقتصادي، بعمل محلات لبيع السلع الغذائية، وتوسع في التجارة حتى أصبح مركز توزيع بتوكيلات 7 شركات كبرى في جمهورية مصر العربية في مجال الأغذية.

وأضاف الصديق الذي رفض ذكر اسمه، أن "محمود مع التوسع في تجارة السلع الغذائية، اشترى 14 سيارة من خلال البنوك وماله الخاص، وكانت الأمور تسير في أمورنا الطبيعية، كما افترض من البنك الأهلي وبنك الاسكندرية لتوسيع تجارته".

وكشف أن سبب الأزمة المالية التي ضربت أكبر تجار محافظة قنا، أن أحد المناديب سرق منه مليونا ونصف المليون جنيه، وأبلغ الشرطة والأجهزة بذلك.

وتابع، "بعد أشهر قليلة من بداية العام الحالي سرقه مندوب آخر في مبلغ أقل، الأمر الذي أضر بتجارته ووضعه في أزمة مالية شديدة".

وأضاف أن حجم الديون التي عليه تقدر بحوالي 4 ملايين جنيه، منها 2 مليون أو يزيد للبنوك، والباقي لتوكيلات الشركات قيمة سلع غذائية سحبها، موضحا أنه باع 14 سيارة سدد بقيمتها جزءا من ديونه، الأمر الذي أدخله في حالة نفسية صعبة.

كان مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، تلقى إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد استقبال "محمود.ا" 40 عامًا، مقيم مركز فرشوط، شمالي قنا، رجل أعمال وصاحب إحدى الشركات التجارية بنجع حمادي، مصابا بطلق ناري بالصدر أسفل الإبط.

وأثبتت التحريات إقدام المصاب على الانتحار، رميًا بالرصاص، أثناء قيامه بعمل بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بسبب ضائقة مالية.

كما تبين أن رجل الأعمال، يملك عدة هيبرات ومحال في نجع حمادي، وتراكمت عليه الديون، وبسبب تكرار مطالبة الديانة له على حقوقهم المالية وعجزه عن سداد مستحقاتهم، دخل في حالة نفسية صعبة وخاصة بعد كثرة الضغوط عليه وإعلان إفلاسه في بعض الأعمال التي يملكها (التوكيلات) الغذائية.

وجلب التاجر سلاحا ناريا مرخصا يملكه، وإطلاق النيران على نفسه من خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ولكنه فشل بعد إصابة الطلق الناري جزءا بسيطا من صدره، على الفور التف المواطنون وأصحاب الأعمال حوله ونقلوه إلى مستشفى نجع حمادي لإسعافه، وتحفظت عليه الأمن للتحقيق معه.

وأظهر البث المباشر تبريراته للانتحار، هي أن يطمئن عائلته حتى لا يتهموا أحد بقتله، كما قال أن السلاح مرخص منذ 10 سنوات، وأول مرة يستخدمه كان في محاولة قتل نفسه.

ودشن أهالي نجع حمادي، حملة شعبية بهشتاج على الفيس بوك، دعوا المواطنين بشراء مستلزماتهم من محلات أبوخالد المهدي في مدينة نجع حمادي.