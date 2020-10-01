مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث 3 سيارات بالطريق الزراعي بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 4 آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، أمام قرية أبو شادي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث بالطريق الزراعي بنطاق دائرة مركز إيتاي البارود، وانتقل على الفور ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارة " ملاكي ونصف نقل وجامبو"، أمام قرية أبو شادي باتجاه الأسكندرية.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين هما:" عبد الرحمن محمد عبد الرحمن" 70 عامًا، ومقيم بالأسكندرية، "جمال عبد الحميد الغريب" 64 عامًا، ومقيم بمركز أبوحمص، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب 4 أشخاص آخرون وهم كل من:"عمر عبد الرحمن محمد 33 عامًا، محمود عبد الرحمن محمد 38 عامًا، أحمد حسين غريب 30 عامًا، وشخص مجهول.

وقالت مصادر طبية بمديرية الصحة بالبحيرة، إن المصابين يخضعون للعلاج اللازم بمستشفى إيتاي البارود المركزي، في الوقت الذي جرى التحفظ على جثتي المتوفين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

يذكر أن شخص لقي مصرعه، فيما أصيب 9 آخرين، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم، إثر اصطدام سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، وذلك بطريق "إدكو- رشيد" أمام قرية البوصيلي، وجرى نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم فتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفه بسبب الحادث.

وذلك في حادث آخر منذ أيام قليلة بمحافظة البحيرة، في الوقت الذي حذرت فيه إدارة مرور البحيرة من السرعة الزائدة، والالتزام بالسرعات المقررة لتفادي وقوع حوادث على الطريقين الزراعي والصحراوي، والطريق الدولي الساحلي.