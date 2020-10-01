مصر ترسل خطوط إنتاج خبز ميدانية للسودان

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية، باتجاه مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، في رحلتهما الثانية، وعلى متنهما عدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية، والمقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة، لرفع الأعباء عن كاهل السودانيين في أزمتهم الأخيرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمساندة جمهورية السودان الشقيقة، لمجابهة الآثار المترتبة على السيول التى تضررت منها.

من جانبهم، أكد عدد من المسؤولين السودانيين، الذين كانوا في استقبال الطائرتين، عن عميق شكرهم وامتنانهم للجهود المصرية الحثيثة ومساندتها المستمرة للسودان طوال فترة الأزمة، وعلى مدار تاريخ طويل من العلاقات الراسخة بين البلدين.

تأتى الجهود المصرية المستمرة تضامنًا مع الشعب السوداني الشقيق والمتضرر من آثار السيول التي اجتاحت السودان مؤخرًا.