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حظك اليوم الجمعة 2-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الجمعة 02 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بقدرته على السعي بإصرار وراء التميز والتقدم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر المكتمل ببرجك وفي مواجهتك الشمس ما يجعلك اليوم تميل للعصبية والتهور.. تأن في خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تحكم اليوم في انفعالاتك فمواجهة الشمس تدفعك للتسرع في الغضب أو في قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

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