« الوطن» تنشر خريطة المرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة

حصلت «الوطن» على صورة ضوئية من خريطة المرحلة الأولى، بمدينة العلمين الجديدة، والتي تضم مبنى رئاسة الجمهورية، والمقر الصيفي لمجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب، والممشى السياحي، وكورنيش العلمين الذي يمتد لـ 14 كيلومترا.

كما تضم المرحلة عددا من الأبراج وناطحات السحاب، وحزمة متنوعة من المشروعات السكنية، مابين مميز وسكن مصر، وداون تاون وتاون هاوس، وغيره من المشروعات السكنية.

ويضم مخطط المرحلة الأولى بالمدينة، مدينة تراثية وملاهي وألعاب مائية، وفنادق ومدارس ومسجدا وكنيسة.

وأكد المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه من المتوقع أن تنتهي جميع الإنشاءات بالمرحلة الأولى، والتي تقع على مساحة 23000 فدان، خلال يونيه القادم 2021.

كان المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أعلن أن جميع العاملين فى مشروعات المدينة يعملون كـ«خلية نحل» للانتهاء من جميع المشروعات فى موعدها، وكشف عن بدء أعمال إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بمنطقة الإسكان المتميز، تضم 28 فصلاً، وتبدأ العمل خلال العام الدراسى المقبل، مشيرا إلى أن شبكة الغاز تدخل الخدمة بداية فصل الصيف 2021.

وكان المهندس عبدالغني، وأوضح أنّ معدلات نسب التنفيذ بجميع المشروعات تتراوح بين 50% و90%، حيث بدأنا تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسى بالإسكان المتميز، سعة 28 فصلاً، على أن تدخل الخدمة مع بداية الموسم الدراسى المقبل 2021، وجارٍ تنفيذ شبكة الغاز، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 2021، على أن يتمتع بهذه الخدمة سكان الإسكان المتميز، و«سكن مصر» مع بداية الصيف المقبل، ونعمل على زيادة الأشجار بالمدينة لزيادة الرقعة الخضراء، ويجرى تنفيذ محطة كهرباء العلمين، بقدرة 525 ميجافولت، على أن تدخل الخدمة مع فصل الصيف المقبل، كذلك نسعى للإنتهاء من تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف متر مربع فى اليوم الواحد، كمرحلة أولى مع بداية الصيف المقبل، كما انتهينا من تراك للدراجات، لتشجيع السكان على ممارسة الرياضة.