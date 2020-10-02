حظك اليوم الجمعة 2-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يأتي برج الأسد في الفترة من مواليد 23 يوليو إلى 22 أغسطس، ويتميز البرج أن حماسه وثقته بنفسه تخلق لديه سحر لا يقاوم، وتستعرض "الوطن" لقرائها خدمة حظك اليوموتوقعات الأبراج لبرج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وتمنحك قدرة على إبراز مواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل بمنزل الحظ يساعدك أن تتفهم مشاعر الآخرين وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.