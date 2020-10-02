مميزات الخيول المصرية وأفضل أنواعها بعد توجيه الرئيس بتطوير مزارعها

طابع فريد تتميز به الخيول المصرية الأصيلة، فتعد من أجود الأنواع في السوق العربية، لذلك جاءت توجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحياء وإعادة تطوير وتأهيل مزرعة الزهراء التابعة لوزارة الزراعة، والخاصة بالخيل العربي المصري الأصيل، تحت عنوان مشروع "مرابط مصر للخيل"، كتنوع في مجالات استثمار الدولة المصرية، ما يسلط الضوء على العائد الاقتصادي منه بعد عقود من إهمال استثمارات الخيل.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، إنّ مشروع مرابط مصر للخيل، الذي كان محل اجتماع للرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، عالمي بكل المقاييس، يهدف لأن يكون "الأكبر في العالم"، لاستعادة الإرث والتاريخ العريق لمصر في هذا المجال.

وقال أحمد يونس، صاحب أحد مزارع الخيول، إن الخيول العربية عموما والمصرية خاصة تتميز بجمال الشكل والقوة وإنتاج سلالات جديدة ذات جودة عالية، موضحا أن هناك العديد من الدول العربية تشتري الخيول من مصر منها؛ "الإمارات، الكويت، البحرين والمملكة العربية السعودية.

وأوضح يونس لـ"الوطن"، أن أفضل أنساب الخيول التي يتم تصديرها هي "تجويد، عجل، وجد الله" مؤكدًا أن هذه الأنساب من الخيول تتميز بالسرعة وتحمل المسافات الطويلة وتناسق القوام والضخ الجيد للدم.

ولفت صاحب مزرعة الخيول، إلى أنه يتم تدريب هذه الخيول على برامج مختلفة منها برنامج أدب خيل وهي عروض الرقص الاستعراضي، وبرنامج السبق من أجل تاهيل الخيل لسابقات السرعة.

وشاركه نفس الرأي، محمد الشربيني، صاحب مزرعة للخيول، بقوله إن الخيول العربية المصرية هي الأجمل والأشهر والأنقى على مستوى العالم، موضحا أن هناك عديد من الدول التي تشتري الخيول المصرية منها إيطاليا، بريطانيا، هولندا وألمانيا بالإضافة إلى العديد من الدول العربية.

وأوضح الشربيني لـ"الوطن"، أن الحصان المصري هو الأغلى على الإطلاق، ويتميز بجمال الشكل ونقاء الدم والصفات الوراثية العالية الجودة، مشيرا إلى أن أغلى الأنواع المصرية هو "العبيان" ويطلب في العديد من الدول حول العالم.