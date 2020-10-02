الأهلي للتنمية العقارية تتبرع بسداد قيمة تصالح مخالفات لـ 1000 أسرة

أعلنت شركة الأهلي للتنمية العقارية، والتي يمثلها المهندس أحمد صبور بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة عن تبرعها بسداد قيمة التصالح فى مخلفات البناء لـ 1000 أسرة.

جاء ذلك انطلاقا من دور الشركة المجتمعى والتنموى والخيرى، وإيمانا منها بالمسؤولية المجتمعية والوطنية لرفع جزء من الأعباء الاقتصادية عن كاهل محدودى الدخل.

واعتبر أحمد صبور هذه الخطوة إيمانا منه بدور مؤسسات المجتمع المدني والداعمين للمسؤولية المجتمعية من شركات ورجال الأعمال المحبين للوطن بالمشاركة المجتمعية بروح وطنية فى هذه المبادرة التى تهدف لتعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح فى مخالفات البناء عن كاهل محدودى الدخل فى محافظات الجمهورية.