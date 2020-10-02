9 إجراءات لتوصيل التيار الكهربائي للمشروعات الاستثمارية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشترك عند تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمشروعات الاستثمارية خلال 18 يوما بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وهي:

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي.

- سند الحيازة.

- البطاقة الضريبية.

- السجل التجاري.

- خطاب الجهة الادارية المختصة بالموافقة علي توصيل الكهرباء.

- قيام المشترك باستيفاء طلب توصيل الكهرباء.

- اجراء معاينة علي الطبيعه وحساب تكلفة المقايسة وادراجها للسداد.

- قيام المشترك بسداد قيمة المقايسة واستخراج التصاريح اللازمة للحفر في حال طلبها.

- تنفيذ المقايسة والانتهاء من الطلب.

موقع الخدمة

تقدم الخدمة بجميع مراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع التابع لها المشترك.

الرسوم المقررة

القيمة النمطية لتوصيل الكهرباء للاستثماري "550 جنيه/ ك فـ أمبير"، إضافة إلى ثمن العداد وأي تكلفة للإجراءات الفنية المطلوبة.

الفترة الزمنية

- تقديم الطلب خلال يوم.

- عمل المعاينة وإعداد المقايسة وإدراجها للسداد خلال 8 أيام.

- تنفيذ المقايسة وتركيب العداد خلال 9 أيام بعد سداد المقايسة واستخراج تصاريح الحفر.

- إجمالي المدة خلال 18 يوما.

والاستخدام الامثل لموارد الطاقة الكهربائية، هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أوالتقنيات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الافراد أو إنتاجيتهم، واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعني منع استهلاك الطاقة بقدر مايعني استخدام هذه الطاقة باسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة، والتي تستغرق فقط عددًا محدودًا من الساعات خلال فصل الصيف، لذلك فمن الضروري تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الاحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، بالإضافة إلى اتباع الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية.