محللة أمريكية: نحن في عمق منطقة الخطر.. وإصابة ترامب انتصار لخصومنا

قالت محللة الأمن القومي في "CNN" سامانثا فينوجراد، إن تشخيص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، يضع الولايات المتحدة في موقف ضعيف، على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقالت فينوجراد، اليوم: "من منظور الأمن القومي، نحن في عمق منطقة الخطر"، موضحة: "على المستوى الاستراتيجي، فإن فكرة أن الرئيس كان غير راغب أو غير قادر على القيام بما هو ضروري لحماية نفسه لا يوحي بالثقة في مصداقية الولايات المتحدة لمواجهة التحدي العالمي، وهذا انتصار كبير لخصومنا".

وأضافت: "على المستوى التكتيكي، هذه لحظة ضعف رئيسي. نحن نعلم أن خصومنا، سواء كانوا دولًا قومية أو فاعلين إجراميين، يبحثون عن نقاط الضعف في جهاز الأمن القومي".

وعن استجابة البيت الأبيض للأزمة، أشارت فينوجراد إلى أنها كانت داخل البيت الأبيض خلال الأزمات السابقة، وأن الإدارة على الأرجح تقوم بتخفيف الأزمة في الوقت الحالي، وهذا يشمل تحويل الموارد الحيوية للاستجابة للتهديد، مما يعني أن بعض المناطق ستضعف، بموارد أقل.

وأضافت: "حقيقة الأمر هي أن رئيس الولايات المتحدة يتعرض للخطر عندما يتعلق الأمر بأداء وظيفته، لن يتمكن هو وهوب هيكس والعديد من الأعضاء الآخرين في جهاز الأمن القومي الرفيع على الأرجح من أداء واجباتهم بشكل كامل ومسؤوليات، هذا يعني أن هناك نقاط ضعف في تغطية تهديدات الأمن القومي، هذه لحظة رئيسية للضعف عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي".