سعفان: صرف 429 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 147 عاملا بشركة متعثرة 

وافق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 429 ألفا و957 جنيها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة لـ147 عاملا بشركة جنيدي للملابس الجاهزة، وذلك لتعثر الشركة في صرف أجور عمالها، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها نتيجة جائحة كورونا، ووفقا الكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات.

وأصدر الوزير، توجيهاته بالصرف فورا للعاملين بالشركة من خلال الهيئة القومية للبريد عن طريق الرقم القومي للعامل خلال الفترة من 5 نوفمبر وينتهي في 20 من نفس الشهر، وذلك حتى يتثنى لجميع العاملين بالشركة مواجهة متطلبات المعيشة.

جدير بالذكر، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة الشركات التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.