تركيب أول محطة تحلية مياه الآبار بالطاقة الشمسية بمطروح

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بالتعاون مع معهد بحوث الصحراء في بدء تركيب أول محطة تحلية مياه الآبار بالطاقة الشمسية ، بقرية "شماس - براني" عدد 2 وحدة طاقة الوحدة ٢٥ م3/يوم، وجار التركيب بموقع محطة شماس لتحلية مياه الآبار.

وطالبت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي تكاتف الجهود الحكومية مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لنشر الوعى بأهمية الترشيد في استهلاك الموارد المائية بين المواطنين، والحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشكل مستمر.

نصائح لترشيد استهلاك المياه:

- ضرورة توعية المواطنين بأهمية المياه، وأهمية ترشيد استهلاكها- فتح الصنبور عند الحاجة فقط، وإغلاقه بإحكام عند الانتهاء من استخدامه مما يساهم فى تقليل فاتورة الاستهلاك الشهرية وبالتالى تخفيف الأعباء المالية.

- ضرورة تركيب قطع توفير المياه.

- إجراء تصليح دورى للحنفيات والمواسير الخاصة بالماء، والتى تحدث تسرباً فى المياه.

- الاستفادة من مياه غسل الفواكه والخضار في رى النباتات فى الحديقة المنزلية.

- ري النباتات فى الصباح الباكر، أو عند الغروب، وذلك لتجنب تبخر المياه بشكل كبير، مما يضطر المزارع إلى الزيادة فى عدد مرات الرى حتى يحصل النبات على حاجاته.

- استخدام الأساليب الحديثة في الري، وخاصة الرى بالتنقيط، وذلك لتجنب فقد الكثير من المياه، و بالتالي توفيرها وترشيد استخدام المياه الخاصة بالزراعة.

- معالجة مياه الصرف الصحى، بحيث تصبح صالحة لعمليات الرى، والاستخدامات الصناعية.

ووضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطة وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها.

محاور الخطة

-توفير مصادر بديلة لمياه الشرب وإعادة الاستخدام من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر طبقاً لخطة مدروسة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية ومناطق الخدمة، تماشياً مع المخططات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات التي تطل علي البحرين الأحمر والبحر المتوسط، بجانب زيادة الاستفادة من المياه الجوفية والتوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي.

-التوسع في تركيب العدادت مسبقة الدفع.

- تقليل الفاقد في مياه الشرب من خلال ترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة والتي يتم بالفعل تركيبها بالمنشآت والمصالح الحكومية مع القيام بالأعمال اللازمة من إحلال وتجديد لمكونات الشبكة والمحابس والقطع الخاصة للحد من الفاقد حيث مستهدف تقليل الفاقد من 30% : 20%، بجانب توفير العدادات المنزلية والتوسع في تركيب العدادت مسبقة الدفع ووضع خطة التوعية لترشيد الاستهلاك من خلال حملة قومية لترشيد استهلاك المياه.