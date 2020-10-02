توزيع جوائز مهرجان ضي للشباب العربي للفن التشكيلي بالقاهرة غدا

يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون بالقاهرة، في السابعة من مساء غد السبت، حفل توزيع جوائز مهرجان "ضي" للشباب العربى الثالث للفن التشكيلي.

ويُكرم الدكتور أحمد نوار رئيس المهرجان، لجنة التحكيم برئاسة الدكتور مصطفى الفقى، وعضوية الناقد التشكيلي اللبناني الدكتور عمران القيسي، والفنان السعودي عبد الله حماس، والدكتور أحمد رجب صقر، والدكتور شمس القرنفلي، والدكتور مصطفى عيسى، والدكتورة أمل نصر، بحسب بيان صادر عن "ضي" برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، كما يُكرم نوار أعضاء لجنة الفرز برئاسة الفنان الكبير الدكتور أحمد نبيل سليمان وعضوية الفنان السعودي سمير الدهام والدكتور محمد إسحق، والدكتور حسن كامل والدكتورة مرفت الشاذلي والدكتور محمد بنوي، والدكتور محمد عمر طوسون.

وتنافس على جوائز المهرجان 200 متسابق من 14 دولة عربية، هي: "مصر وسوريا ولبنان والسودان وعمان والبحرين والسعودية والعراق واليمن وليبيا والإمارات والكويت وتونس والمغرب".

واعتمدت اللجنة جوائز المهرجان بقيمة 380 ألف جنيه مصري، أضيفت إليها 11 جائزة قيمة كل منها 15 ألف جنيه، بجانب جائزة خاصة باسم الفنان الكبير الراحل فهد الحجيلان بقيمة 15 ألف جنيه.

فاز بالجائزة الزاهدية الكبرى وقيمتها 100 ألف جنيه الفنان عبد الرحمن علاء العجوز "نحت" والفنان محمد عيد "تصوير"، مناصفة.

وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها 60 ألف جنيه الفنانة دعاء عبد الواحد "تصوير" والفنانة رحاب رشدي "خزف"، مناصفة.

كما فاز بالجائزة الثالثة وقيمتها 40 ألف جنيه الفنانة إسراء عقيل "الرسم - سوريا"، والفنانة نورهان ماهر "نحت"، مناصفة.

ومنحت اللجنة 11 جائزة بقيمة 15 ألف جنيه للواحدة، للفنانين عمر سنادة "التصوير"، مى صبري إبراهيم "الرسم"، على مجيد "جرافيك- العراق"، أحمد سعيد جلال "النحت"، بلال حمدى قاسم "التصوير"، سارة العقيلي "نحت"، زينب صبحى "نحت"، أسماء بخيت "الجرافيك"، هدير جمال "الرسم"، أحمد طه جودة "النحت"، وأروى دويدار "التصوير".

وحصل على جائزة الفنان الراحل فهد الحجيلان، وقيمتها 15 ألف جنيه، محمد أحمد عبد العال زيادة.

ووقع رئيس المهرجان الدكتور أحمد نوار، أمس الخميس، شهادات تقدير وإجادة لعدد من الأعمال حصلت على درجة امتياز دون أن يحالف أصحابها الحظ فى الفوز بجوائز المهرجان، وهي للفنانين: "مصطفى سيف النصر، محمد التهامي، سارة طنطاوي، أحمد سليمان، أحمد شعبان، إسلام الريحانى، ريم جمال عبد الناصر، دينا هشام، أسماء أشرف، أسماء جمال عبد الوهاب، راندا أبو بكر، عبد الرحمن السيد عبده، أحمد معتز محمود، بسمة شاهين، طاهر أحمد حمودة، سلطان أحمد، نورهان المليجى، حسام محمد السيد، سارة عصام طه".

وتضم القائمة أيضا أعمال الفنانين ولاء أبو العينين، عبدالرحمن محمود أحمد، وئام على عمر، مريم الكسباني، منة الله مسعد عبد القادر، سارة أيمن جمال، محمد زيادة، ناريمان يسرى، بانسيه أحمد، محمود محمد عبد الغفور، سارة يوسف، ياسمين حسين أحمد، رضوى سامى، مينا حنا زكي، خالد العجيزي، أحمد مجدي أبو الحسن، وريهام هشام سرور.

كما تضم قائمة الأعمال المتميزة الفنانة هبه أحمد "سوريا"، والفنانة نورين نبيل "فلسطين"، والفنان حاتم مدني "السودان".

وافتتحت فعاليات مهرجان الشباب العربي الثالث للفن التشكيلى بالقاهرة في 19 سبتمبر الماضي وتستمر لمدة شهر، ويتولي الفنان طارق الكومي القومسير العام للمهرجان، وتضم اللجنة العليا للمعرض الفنانين الدكتور صلاح المليجي وطارق الكومي والدكتور أيمن السمري والدكتور محمد هشام.