قانوني: رجل الأعمال صاحب محاولة الانتحار بنجع حمادي ارتكب فعلا جنائيا

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إن رجل الأعمال في نجع حمادي صاحب محاولة الانتحار الفاشلة من خلال بث مباشر على "فيس بوك"، يقع تحت طائلة القانون، لأنه ارتكب فعلًا جنائيًا وفقًا لقانون العقوبات، ولكن قبل أن يُسند إليه أي اتهام من النيابة العامة يجب التأكد من سلامة قواه العقلية، عن طريق مستشفيات الطب النفسي.

وأضاف لـ"الوطن" أن السلاح المستخدم في محاولة الانتحار سيكون محل فحص من النيابة العامة للتأكد من موقفه القانوني، فإذا كان غير مرخص فهذه تهمة منفصلة وهي "حيازة سلاح دون ترخيص".

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فوجئوا بإطلاق رجل أعمال الرصاص على نفسه بسبب ضائقة مادية من داخل منزله في قنا، خلال بث مباشر على صفحته.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد استقبال "محمود.ا" 40 عامًا، مقيم مركز فرشوط، شمالي قنا، رجل أعمال وصاحب إحدى الشركات التجارية بنجع حمادي، مصاب بطلق ناري بالصدر أسفل الإبط.

تم نقله إلى مستشفى نجع حمادي وتقديم الإسعافات له من خلال مداواة جرح الرصاص، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، التي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة، كما طلبت تقريرًا طبيًا حول إصابات رجل الأعمال.