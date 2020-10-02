"بالبنط العريض" لحسين الجسمي تقترب من الـ165 مليون مشاهدة

اقترب المطرب الإماراتي حسين الجسمي، من تحقيق 165 مليون مشاهده عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، منذ طرح كليب أغنية "بالبنط العريض"، وتعد هذه النسبة الأكبر التي يحققها مطرب خلال شهر واحد.

وانتهى "الجسمي" من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ليه" باللهجة المصرية، من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

وقال الشاعر مصطفى مرسي لـ"الوطن"، إن الأغنية تبتعد عن الموسيقى السريعة والتي قدمها "الجسمي" في أغنية "بالنط العريض"، وستكون هادئة أقرب إلى الطرب.

وفي سياق مختلف، أحيا "الجسمي" ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي، 20 سبتمبر حفل غنائي بالبحر الأحمر على متن باخرة سعودية.