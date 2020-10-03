حظك اليوم السبت 3-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل قيادي بالفطرة، وهو يتسم بالحيوية والنظرة التفاؤلية في كل أمور الحياة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اليوم يدفعك الفلك للانطلاق والحركة وترى الأمور بصورة أوضح.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية وتستقبل يومك بقدرة على التواصل رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16