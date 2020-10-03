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حظك اليوم السبت 3-10-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | السبت 03 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بكونه شخصية اجتماعية، كما أنه يحب قضاء وقته مع أصدقاءه المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الشمس والقمر والمريخ في وضع معاكس وعليك أن تكون موضوعيا في مناقشة من يعارضك الرأي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي 

رغم الضغوط.. فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك طاقة ويقظة ولباقة وقدرة على التماسك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.

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