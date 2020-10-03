حظك اليوم السبت 3-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القوية والقيادية، وتستعرض "الوطن" لقرائها خدمة حظك اليوموتوقعات الأبراج لبرج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتربطك بعملك اليوم علاقة عاطفية وتعمل بإخلاص.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك للتخطيط لسفر أو رحلة تجمعك بالأحباب وتقبل على المعرفة بحماس كبير.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.