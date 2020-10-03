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حظك اليوم السبت 3-10-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | السبت 03 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بكونه شخصية شديدة القلق على المحيطين به، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك بيوم مناسب للتفكير بمشروعات مستقبلية وتخطط جيدا لها واليوم مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

 فينوس ببرجك تمنحك روح تفاؤل والفرصة سانحة لتحقيق تواصل رائع مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

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