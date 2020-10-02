الآلاف يشيعون جثمان مدرس بالمنوفية.. حاز حب الجميع بمساعدته للبسطاء

شيع الآلاف من أبناء قرية "كفر طبلوها" بمحافظة المنوفية، جثمان مدرس لغة إنجليزية بمعهد ديني بالأزهر الشريف، يدعى "طه أحمد البرعي" في جنازة شعبية مهيبة، عصر اليوم، حضرها عدد كبير من مدرسي الأزهر وموظفي الأوقاف وأهالي القرية والقرى المجاورة. وشارك في الجنازة المئات من الطلاب الذين تتلمذوا علي يديه في جميع المراحل الدراسية، وأشاد المشاركون في تشييع الجثمان بحسن خلقه وحبه للجميع وتقديره للكبير والصغير من الطلاب، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وأبناؤه وجميع أصدقاؤه ومحبية الصبر علي فراقه . وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صور المدرس طه البرعي فيما صدم الكثير من محبي المدرس بعد علمهم بخبر وفاته، مؤكدين أنه كان يساعد الطلاب غير القادرين بالدروس الخصوصية دون مقابل، بالإضافة إلي روحه المرحه التي كان يتميز بها . وطالب الكثير من محبيه الازهر الشريف بأن يقوم بتكريمه نظرا لما قدمه من خدمات جليله للعملية التعليمة في هذا الصرح الديني التعليمي الكبير.

وفي سياق آخر، توفت الدكتورة عزة غنيم استشاري النساء والتوليد ومدير إدارة القومسيون الطبي بالإدارة الطبية بجامعة المنوفية، متأثرة بإصابتها فيروس كورونا المستجد، داخل إحدي مستشفيات العزل، ونعت نقابة أطباء المنوفية الفقيدة في بيان لها على مواقع التواصل.