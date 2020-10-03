مواقيت الصلاة اليوم السبت 3-10-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، السبت 3 أكتوبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:23

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 03:06

أذان المغرب 05:38

أذان العشاء 06:55

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:27

أذان الظهر 11:49

أذان العصر 03:11

أذان المغرب 05:43

أذان العشاء 07:01

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:22

أذان الظهر 11:43

أذان العصر 03:06

أذان المغرب 05:37

أذان العشاء 06:55

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:22

أذان الظهر 11:43

أذان العصر 03:05

أذان المغرب 05:37

أذان العشاء 06:55

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:23

أذان الظهر 11:45

أذان العصر 03:07

أذان المغرب 05:39

أذان العشاء 06:57