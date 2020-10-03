مواقيت الصلاة اليوم السبت 3-10-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:02 ص | السبت 03 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، السبت 3 أكتوبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:23
أذان الظهر 11:44
أذان العصر 03:06
أذان المغرب 05:38
أذان العشاء 06:55
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:27
أذان الظهر 11:49
أذان العصر 03:11
أذان المغرب 05:43
أذان العشاء 07:01
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:22
أذان الظهر 11:43
أذان العصر 03:06
أذان المغرب 05:37
أذان العشاء 06:55
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 04:22
أذان الظهر 11:43
أذان العصر 03:05
أذان المغرب 05:37
أذان العشاء 06:55
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 04:23
أذان الظهر 11:45
أذان العصر 03:07
أذان المغرب 05:39
أذان العشاء 06:57