6 حالات يجب فيها وضع المولود داخل الحضانة.. منها نقص أو زيادة الوزن

حددت وزارة الصحة والسكان الحالات التي يجب أن يوضع بها الأطفال داخل الحضانة، فتوفر لهم التدفئة والتغذية التي يحتاجونها، ويستطيع الأطباء متابعة حالتهم على مدار 24 ساعة لما بها من أجهزة تتابع الطفل لحظة بلحظة، تزامنًا مع ذلك يستعرض "الوطن" فى نقاط هذه الحالات:

1- يدخل الطفل الحضانة في حالة نقص حجم الوليد عن 2.5 كيلوجرام عند الولادة.

2- الطفل المبتسر الذي يعاني من ضيق التنفس ومشكلات نمو الرئتين، وتعاني كلتا الحالتين من متلازمة ضيق التنفس لحديثي الولادة.

3- والطفل الذي يعاني من ارتفاع في نسبة الصفراء أو يحتاج لعلاج ضوئي ولعمل تحاليل لمعرفة سبب هذا الارتفاع.

4- الطفل الذى يعاني من عيوب خلقية جسيمة كالناسور الخلقي ما بين المريء والقصبة الهوائية، مما يؤدى لنزول اللبن في أثناء الرضاعة إلى الرئتين فيعيق التنفس.

5- الطفل الذي يزيد وزنه على 4.5 كيلوجرام.

6- والأطفال الذين يولدون لأمهات تعاني من السكر أثناء فترة الحمل، فيجب متابعتهم وإدخالهم الحضانة للاطمئنان على مستوى السكر في أجسامهم بعد ولادتهم مباشرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 288 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97 ألفًا و143 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّه تمّ تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنَّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.