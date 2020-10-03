مبادرة شبابية لتنظيف وتجميل شاطئ "الريسة" بالعريش

أجرى 12 شابا مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ الريسة بمدينة العريش، من المساعيد غربًا حتى الريسة شرقًا.

قال عبد الرحمن عصام صاحب المبادرة، إن الفكرة جاءت حينما وجدنا أن أسر المصطافين يجدون معاناة كبيرة فى الحصول على منطقة نظيفة على طوال الشاطئ، بسبب انتشار مخلفات الطعام.

وأضاف، أن الفكرة انقسمت لشقين شق عملي، وهو تنظيف الشاطئ وإزالة الأوراق والقمامة ومخلفات الطعام، والشق الآخر توعوي، وهو توزيع بيان إرشادي، بأنه على الأسر والشباب حمل مخلفات الطعام خارج منطقة الشاطئ ووضعها فى صناديق القمامة على شارع البحر الذى يبعد 150م فقط.

وفي ذات السياق قال ميدو الكراني، أحد الشباب المتطوع، إن شاطئ العريش يتميز بطبيعة ساحرة، ولكنه يحتاج إلى اهتمام، ومن هنا بدأت فكرة التوعية التي بدأت بأثنين فقط من الشباب إلى أن فاق العدد الـ10متطوعين.

وأوضح "الكراني"، نبدأ بحملة موازية على صفحات التواصل الاجتماعي لزيادة أعداد الشباب المشارك من الجنسين، وأيضا لنشر التوعية التي تجبر مجلس المدينة على الاشتراك وتكملة النواقص.

من جهته ثمّن العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، المبادرة التى يقوم بها الشباب، مؤكدا أن شاطئ العريش سوف يشهد عملية تطوير الشهور القادمة، مضيفا أن الخطة الموجودة هي رفع كفاءة الكورنيش وبناء مراحيض وحمامات عامة، وخلق فرص عمل للشباب من خلال المشروعات المحدودة، وأيضًا إنشاء كوبرى مشاة بمنطقة غرناطة، التي تفصل غرب الشاطئ عن شماله بشكل جمالي.