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انتحار شاب داخل حظيرة مواشي بالمنوفية بسبب الضغوط النفسية

كتب:

إبراهيم الديهي
10:49 ص | السبت 03 أكتوبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي شاب مصرعه في قرية العسلته التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز الشرطة.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع شاب يدعى "عبدالرحمن.ج.ا" يبلغ من العمر 19 سنة ومقيم بدائرة المركز، حيث وجد جثة هامدة داخل حظيرة مواشي تمتلكها أسرته.

وأكدت التحريات التي أجرتها مباحث شبين الكوم بقيادة الرائد محمد مغربي رئيس المباحث، أن الشاب مات منتحرا شنقا داخل حظيرة مواشي نتيجة ضغط نفسي في الفترة الأخيرة، على عكس ما يشاع من البعض أن الشاب مات مقتولا، وهو ما نفته تحريات المباحث.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بعرض الشاب علي طبيب الصحة والذي أثبت أن الوفاة جاءت بسبب أكسفكسيا الخنق، فيما صرحت النيابة بدفن الجثمان.

 

 

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