إنفوجراف.. تنفيذ 55 مشروعا بتكلفة 2.6 مليار جنيه بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، موضحًا أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ ٢٩٤١ مشروعًا على أرض المحافظة منها ما تم الإنتهاء منه، والجارى تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٤٤.٥ مليار جنيه.

نشر المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة إنفوجرافًا يسلط من خلاله الضوء على حصاد عامين من الإنجازات بقطاع الصحة، وذلك خلال الفترة من عام ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢٠.

وتضمّن الإنفوجراف إجمالي مشروعات قطاع الصحة خلال تلك المدة وبلغت 55 مشروعًا بتكلفة إجمالية 2.6 مليار جنيه تم الانتهاء من 41 مشروعًا بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجار العمل بـ14 مشروعًا بتكلفة مليار جنيه.

وأوضح أنه تم تنفيذ 6 مبادرات رئاسية استهدفت 4 ملايين مستفيد، بالإضافة إلى 1.2 مليون مستفيد علاج على نفقة الدولة بقيمة 681 مليون جنيه.

يُذكر أن المجلس القومي للسكان بالبحيرة، نظم عدة قوفل بقرى المحافظة، بهدف تحسين الخصائص السكانية لأبنائها، وتقديم كافة الخدمات وتذليل العقبات.

شارك بالقافلة ممثلو جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة: (التضامن الاجتماعي - التعليم - محو الأمية وتعليم الكبار- الصحة - الطب البيطري - الأوقاف - شركة مياه الشرب بالإسكندرية- الشباب والرياضة - التموين- قسم الكهرباء بالمركز - التموين).