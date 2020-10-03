ضبط 220 طربة حشيش قيمتها 1.5مليون جنيه قبل ترويجها بالشرقية

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" ومديرية أمن الشرقية من ضبط (220 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلوجرامًا – مبلغ مالي – هاتف محمول" بحوزة (عنصر إجرامي - مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، وذلك حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بالاشتراك مع آخر "محدد".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و540 ألف جنيه.

ضبط 10 طرب حشيش و6 آلاف قرص مخدر بأسوان بقصد الإتجار

كما ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان (صاحب محل تصوير – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان)، وبحوزته (10 طرب لمخدر الحشيش وزنت كيلوجرام – 6 آلاف قرص مخدر لعقار "التامول - 3 قطع أسلحة بيضاء)، وكذا (سيارة ملاكي، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وبمواجهته أقرّ بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء بقصد حماية تجارته غير المشروعة والسيارة للتنقل والمبلغ من حصيلة البيع والهاتف لسهولة الإتصال بعملائه

ضبط 1800 قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص بالجيزة بقصد الإتجار

وأكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة القسم ) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالعقاقير المخدرة متخذاً من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءت أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على (1800 قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.