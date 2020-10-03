وصلة لعب بين 3 أطفال تنتهي بجريمة.. والأم تستعين بـ"شوال" لإخفائها

كشف قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة طفلة عمرها 3 سنوات على سلم أحد المنازل بالدقهلية.

وتبين أن الطفلة وتُدعى سهير 3 سنوات كانت تلعب مع صديقتين من جيرانها في منزلهما، وعقب خلاف على اللعب جلست الشقيقتان على ظهر الطفلة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وعندما خرجت والدة الشقيقتين ووجدت "جثة الضحية"، أسرعت إلى التخلص من الجثة بوضعها في جوال، وألقت بها على سلم في المنزل المواجه لسكن الضحية.

بدأت الواقعة ببلاغ لمركز شرطة المنصورة بالعثور على جثة الطفلة "سهير. س"، 3 سنوات، على سلم العقار المواجه للعقار سكنها هي ووالدتها، وتبين أن الجثة بها زرقة شديدة بالجبهة، وموضوعة داخل جوال.

وقررت والدتها، "عاملة"، 33 سنة، في التحقيقات، وجود خلافات زوجية بينها وبين والد الطفلة، «يعمل خارج البلاد»، وقضايا منظورة أمام القضاء على حضانتها.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكَّل برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى أنه أثناء قيام المجنى عليها باللهو أمام مسكنها برفقة «طالبة»، 9 سنوات، مقيمة بالعقار محل العثور على جثة المتوفاة، واصطحبتها للعب معها هي وشقيقتها، 12 سنة، وأثناء لهوهن على سُلم العقار سكنهما قامت الشقيقتان بدفع المجنى عليها أرضاً والجلوس على ظهرها، ما نتج عنه وفاتها.

وحال اكتشاف والدتهما، "ربة منزل"، 29 سنة، الواقعة قامت بوضع جثة المجنى عليها داخل "شوال" وألقتها على السُلم خشيةً على ابنتيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وابنتيها وبمواجهتهن بما توصلت إليه التحريات أقررن بها، واعترفت والدة الطفلتين بتفاصيل الواقعة، وقررت أنها فوجئت بما اقترفته ابنتاها، وأضافت أن قيامها بالتخلص من الجثة جاء خشيةً عليهن، وجارٍ العرض على النيابة.