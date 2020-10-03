فحص 9038 حالة ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة بالمنيا

أعلنت الإدارة الصحية بمركز مطاي شمال محافظة المنيا، فحص 9038 شخصًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة.

كما أعلنت الإدارة الصحية عن تطعيم 20844 طفل ضد شلل الأطفال بطعم السولك "الجرعة الأولى"، من إجمالي مستهدف 22123 بنسبة 94٪، إلى جانب تطعيم 17303 "جرعة ثانية"، بنسبة 87%، وأكدت الإدارة على استمرار الحملة بمختلف قرى ونجوع المركز.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أكد خلال لقاء الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة حققت نجاحًا كبيرًا على أرض الواقع، ونالت استحسان وإشادة المواطنين، حيث أصبحت بمثابة دافع وطاقة إيجابية يحظى بها المواطن المصري.

أوضح المحافظ، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات والعمل على تحقيق أهدافها هو الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجًا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والنهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، ما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأكد محمد نادي وكيل وزارة الصحة تنفيذ المبادرة من خلال عيادات متنقلة، بـ272 وحدة صحية ومركزًا طبيًا حضريًا، منها 142 وحدة صحية تم رفع كفاءتها لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف "نادي"، انه تم اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا كمركز معتمد لأداء اختبارات شهادة الزمالة المصرية، ضمن 4 مراكز فقط على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع الكشف وتقديم خدمات لـ2000 حالة خلال مبادرة يتم من خلالها تقديم خدمات رعاية أساسية، مثل تنظيم الأسرة، ورعاية السيدات الحوامل.

وذكر وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن جميع الوحدات الصحية بالمحافظة تعمل على تنفيذ مبادرة الكشف الطبي عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة.