فحص 9038 حالة ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
02:37 م | السبت 03 أكتوبر 2020
كشف طبي
أعلنت الإدارة الصحية بمركز مطاي شمال محافظة المنيا، فحص 9038 شخصًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة.
كما أعلنت الإدارة الصحية عن تطعيم 20844 طفل ضد شلل الأطفال بطعم السولك "الجرعة الأولى"، من إجمالي مستهدف 22123 بنسبة 94٪، إلى جانب تطعيم 17303 "جرعة ثانية"، بنسبة 87%، وأكدت الإدارة على استمرار الحملة بمختلف قرى ونجوع المركز.
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أكد خلال لقاء الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة حققت نجاحًا كبيرًا على أرض الواقع، ونالت استحسان وإشادة المواطنين، حيث أصبحت بمثابة دافع وطاقة إيجابية يحظى بها المواطن المصري.
أوضح المحافظ، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات والعمل على تحقيق أهدافها هو الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجًا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والنهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، ما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
وأكد محمد نادي وكيل وزارة الصحة تنفيذ المبادرة من خلال عيادات متنقلة، بـ272 وحدة صحية ومركزًا طبيًا حضريًا، منها 142 وحدة صحية تم رفع كفاءتها لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف "نادي"، انه تم اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا كمركز معتمد لأداء اختبارات شهادة الزمالة المصرية، ضمن 4 مراكز فقط على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع الكشف وتقديم خدمات لـ2000 حالة خلال مبادرة يتم من خلالها تقديم خدمات رعاية أساسية، مثل تنظيم الأسرة، ورعاية السيدات الحوامل.
وذكر وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن جميع الوحدات الصحية بالمحافظة تعمل على تنفيذ مبادرة الكشف الطبي عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثي الولادة.