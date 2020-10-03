2100 زائر لمعرض الكتاب بالإسكندرية خلال يومين

شهد معرض الإسكندرية للكتاب، الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة دكتور هيثم الحاج على، بأرض كوتة بالأزاريطة، إقبالا جماهيريا كبيرا، أمس الجمعة، حيث بلغ عدد الزائرين 2100 زائر، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومراعاة السماح بدخول الزوار بالتناوب طبقا للطاقة الاستيعابية المقررة.

وتم بيع أكثر من 1200 عنوان من إصدارات هيئة الكتاب في اليوم الأول، وذلك حصيلة ساعتين عمل بعد الافتتاح، كما بلغت المبيعات، أمس الجمعة، 18841 جنيه بإجمالي كلي للكمية 1601 نسخة.

يذكر أن المعرض افتتحته دكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء الخميس 1 أكتوبر، بمصاحبة اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، والدكتور هيثم الحاج على وعدد من قيادات قطاعات وزارة الثقافة.

يقام المعرض على مساحة 4200 متر مربع، ويشهد مشاركة 95 ناشرا، ومشاركة مختلف قطاعات وزارة الثقافة منها المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية وأكاديمية الفنون ومؤسسة دار المعارف والأهرام.

ويضم جناح هيئة الكتاب أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات، وسيتم عمل تخفيضات وخصومات هائلة. ومن العناوين التي سيضمها المعرض سبع سنوات في طيبة للواء سمير فرج، ابو بكر الصديق والصديق، قصور مصر، تاريخ العلوم في الحضارات القديمة، تحرير العقل، عطيل، ميراث مصر الأسطوري، المجموعات الشعرية وديع سعادة، مسرح برنارد شو، وغيرها من العناوين، بالإضافة إلى كتب الأطفال، وجناح كتب مكتبة الأسرة والكتب المخفضة.