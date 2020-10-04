حظك اليوم الأحد 4-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص كثير من المهتمين بعلم الأبراج على مطالعة الحظ اليوم للبرج الخاص بهم، وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات، تشمل كل مجموعة 3 أبراج، وتنقسم إلى أبراج "مائية، نارية، هوائية، ترابية، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر وعطارد متنافران بمنزلي المال وينصحك الفلك بالتأني في خطواتك وقراراتك تجنبا لارتكاب أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس في مواجهة برجك.. انتبه لأقوالك كي لا تفقد أشخاص يدعمونك بإخلاص.

ومن أبرز مواليد برج الحمل الفنان ياسر جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تأخذ بزمام الأمور وتدير الدفة بحكمة وحذر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك فاتنا ومتفائلا ومستعدا للمشاركة بمشاعر جميلة.

ومن أبرز مواليد برج الثور الفنان وائل نور، ويوافق تاريخ ميلاده 24 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الأفلاك تنصحك أن تتأمل في صمت حتى تتأكد أنك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد متنافران في منزلي الصحة واليوم مناسب للاهتمام بصحتك وسلامتك وتجنب المغامرة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان نضال الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بالثقة في النفس وتتصرف بشجاعة ويقف بجانبك المخلصون.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تمنحك مشاعر مشتعلة وتسعد بتواجدك مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يجعلك اليوم تشعر بالإحباط وعليك أن تعمل بحزم وتضع الهموم جانبا واستفد مما هو متاح.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم أن تعتمد اللباقة والدبلوماسية وألا تتكلم فيما لا يخصك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز فرقة كايروكي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك قدرة على التطور وقد تخطط اليوم لسفر أو رحلة وتهتم اليوم باكتشاف العالم من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس ببرجك تمنحك سحرا والوضع الفلكي يمنحك البصيرة.. اتبع حدسك فالفلك اليوم يجعلك تقرأ ما بين السطور.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر وعطارد متنافران في منزلي المال.. حافظ على روح الحذر والتماسك مهما كانت الإغراءات.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الشمس في برجك تمنحك إشراقة ونشاطا ومشاعر مشتعلة وأوقاتا عاطفية هانئة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

حاول أن تجد مخرجا لتتخفف من الضغوط.. اهتم بصحتك لتكسب نفسك وعليك أن تكون يقظا لتحمي مصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تكون صبورا مع شريك حياتك تجنبا للنزاع والصدام.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تترك جانبا ما لا يناسبك ولا تدع المشاكل تجعلك مشتت الجهد ومنهك القوى.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس تمدك بالقدرة على التخطيط الجيد لعلاقاتك وتنظر للأمور نظرة أشمل.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

عطارد في منزل المشروعات يمنحك أفكارا مبتكرة ومثالية وتتيسر أمور معلقة وقد تستطيع أن تتحرر من ضغوط كبلت حركتك كثيرا.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك اليوم لإظهار مشاعر حانية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة داليدا، ويوافق تاريخ ميلادها 17 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تسيطر اليوم على توترك وألا تعطي ثقتك لأشخاص مشبوهين.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. لا تظهر اليوم تعصبا وتمسكا بوجهة نظرك وكن لبقا.

ومن أبرز مشاهير برد الدلو الفنان خالد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 22 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وتنفعك اليوم روحك العملية وبحثك للأمور بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للتعبير عن مشاعر إيجابية وتجد الكلمات المناسبة لمحو أي خلاف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.