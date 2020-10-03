لا تقلل عدد مواد الرسوب.. أستاذ جامعي يوضح قواعد درجات الرأفة للطلاب

أعلنت معظم الجامعات الحكومية والخاصة نتيجة امتحانات السنوات النهائية بمرحلتي البكالوريوس والليسانس وكذلك امتحانات سنوات النقل.

ويبدأ المئات من الطلاب الراسبين في مادة او اثنتين على الأكثر، في البحث عن أسباب الرسوب، والتحقق من رصد الدرجات النهائية للمواد، في حين كشفت الجامعات عن تطبيق قواعد الرأفة في المواد تيسيرًا على الطلاب ومراعاة للظروف الاجتماعية.

وتستعرض "الوطن"، في النقاط التالية قواعد تطبيق درجات الرأفة الكلية، وفقا للدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة كفر الشيخ:

- درجات الرأفة لا تخضع لعضو هيئة التدريس، ولكن للكنترول.

- مجلس الكلية من حقه التدخل في درجات امتحانات الطلاب من خلال لجان مصححين في حال وجود شكاوى، أو تدني درجات مجاميع الطلاب.

- في حال تغيير الحالة من راسب لناجح أو تعديل التقدير.

- كسر الدرجة في المجموع الكلى لدرجات كل مادة على حدا "مثلا 8.5 درجة يتم رفعها مباشرة".

- يُمنح الطلاب رأفة حدها الأقصى 2.5% من مجموع الدرجات لمواد الفصلين الدراسيين للعام الجامعي الواحد، وتوزع على أي عدد من المواد بحيث لايزيد الرفع عن 15% فى المادة الواحدة.

- تُرفع الدرجات 48 و49 إلى 50 درجة بدون الرجوع إلى المصحح، ولا تحتسب من درجات الرأفة أو الرفع.

- الطلاب المعرضون للفصل النهائي من الكلية ولم تفدهم قواعد الرأفة السابقة يُمنحون درجات حدها الأقصى 10% من مجموع درجات لمواد الفصلين الدراسيين للعام الجامعي الواحد، وتوزع على أي عدد من المواد، بحيث يؤدي ذلك إلى نجاحه بمادتين، ولا يزيد المنح في المادة الواحدة عن 35%.

- طلاب سنوات النقل يتم منحهم درجات حدها الأقصى 1% من مجموع درجات الفرقة، لتغير التقدير العام إلى التقدير الأعلى، وذلك في نهاية العام الجامعي، بشرط عدم الاستفادة من الرأفة في أحد البنود السابقة.

كما يُمنح طلاب البكالوريوس درجات حدها الأقصى 1% من المجموع الكلي لسنوات الدراسة لتعديل المجموع والتقدير التراكمي إلى المجموع والتقدير الأعلى، بشرط عدم الاستفادة من قواعد الرفع السابقة فى فرقة البكالوريوس.

- لا تضاف درجات الرأفة إلى المجموع الكلي للدرجات، إلا إذا كان ناجحًا ومجموع درجاته أقل من نسبة النجاح، فتضاف درجات الرأفة ليصل المجموع إلى نسبة النجاح.

- تضاف نتائج الرأفة نهاية الفصل الدراسي الثاني على النتائج الإجمالية للفصلين.

- تستكمل درجات الرأفة على طلاب الدور الثاني للفرقة النهائية.

ويراعى فى تطبيق قواعد الرأفة الأولويات الآتية:

- لا تطبق قواعد الرأفة إلا لتغير حالة الطالب من مفصول إلى باقٍ للإعادة أو من راسب فى مادة أو مادتين إلى منقول بمادة او مادتين او من منقول بمادة أو مادتين إلى ناجح بدون مواد تخلف.

-لا تطبق هذه القواعد بقصد التخفيف عن الطلاب الراسبين تقليل عدد مواد الرسوب.

- لا تطبق هذه القواعد على الطلاب المحرومين من أداء الامتحان أو الإلغاء فى مادة أو أكثر بسبب الغش أو الشغب، "الطلاب الغشاشين"