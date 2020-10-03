الداخلية تكشف حقيقة فيديو ضرب مسنة بالشرقية: خناقة بين 4 أفراد على أرض

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تمّ تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو متضمناً، تعدي بعض الأشخاص على سيدة مسنة بناحية المناجاة الكبرى بدائرة مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية.

بالفحص تبين أنَّ حقيقة الواقعة ترجع إلى حدوث مشاجرة بين طرف أول (ربة منزل – مزارع)، طرف ثاني (مزارع – طالب) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الحسينية، بسبب خلافات بينهم حول الحد الفاصل بين أرضهما الزراعية.

وتمكّنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات بينهما لذات السبب، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.