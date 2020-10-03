لو اتأخر عن ميعاده.. إجراءات صرف الراتب مقدما من 4 بنوك

في بداية كل شهر تكون هناك التزامات مادية مثل دفع الإيجار، وسداد فواتير الكهرباء أو الغاز أو التليفون أو شراء احتياجات المنزل، وفي نفس الوقت قد يتأخر نزول الراتب لأسباب أو لأخرى، لذا تقدم عدد من البنوك خدمة سحب الراتب مقدما، وهي خدمة تتيح سحب مبلغ من قيمة الراتب المحول على البنك قبل موعده، ويتم تحصيله فيما بعد بفائدة بسيطة.

وتستعرض "الوطن" خدمة سحب الراتب مقدمًا من 4 بنوك، هي بنك مصر، وCIB، وجريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خدمة سحب الراتب مقدمًا من بنك مصر

يقدم بنك مصر لعملاء المرتبات إمكانية سحب المقدم للراتب بإجراءات بسيطة، تتيح استلاف قيمة 65% من الراتب الشهري.

مميزات خدمة سحب الراتب من بنك مصر

- أعلى قيمة تسهيل يصل إلى 65% من الراتب الشهري بحد أقصى 20000 جنيه.

- أطول مدة سداد تصل إلى عامين، مع إمكانية التجديد دون مستندات جديدة.

- أقل سعر عائد، وأقل مصاريف إدارية.

- إمكانية سحب أو سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال الشهر ذاته.

- إمكانية استخدام مبلغ التسهيل دفعة واحدة، أو على دفعات من خلال ماكينة "ATM".

سداد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات.

المستندات المطلوبة

- طلب الحصول على التسهيل.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- كشف حساب لبطاقة المرتبات الخاصة بالعميل عن آخر 3 أشهر، أو مفردات راتب معتمدة من جهة العمل صلاحيتها شهرين على الأكثر.

سحب الراتب مقدمًا من البنك العربي الإفريقي

- حد تسهيل يصل إلى 90% من راتبك الشهري بحد أدني 1000 جنيه مصري، وحد أقصى 100,000 جنيه مصري.

- بدون فوائد

- إمكانية سحب الرصيد مباشرة من شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك.

- لا يوجد أي رسوم في حالة الإلغاء أو السداد.

- يتم سداد المبلغ تلقائيًا من المرتب، مع إمكانية إعادة استخدام حد التسهيل مرة أخرى في حالة عدم طلب الإلغاء.

- مصاريف إدارية تنافسية على الرصيد القائم غير المسدد فقط.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي السارية

- نموذج طلب الحصول على الخدمة من أقرب فرع.

خدمة سحب الراتب مقدمًا جريدي أكريكول

خصائص ومميزات

- حد سحب متجدد يصل إلى 50% من متوسط المرتب الشهري المحول على كريدي أجريكول.

- متاح في أي وقت من الشهر.

- يجب إتمام عملية تحويل المرتب في حساب كريدي أجريكول لمدة 3 أشهر متتالية على الأقل قبل طلب الحصول على الخدمة.

- يمكن سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي.

- يتم تسوية الرصيد مباشرة من مرتب الشهر التالي.

المستندات المطلوبة

- بطاقة رقم قومي سارية.

- صورة ضوئية من جواز السفر في حالة الأجانب.

خدمة سحب الراتب مقدمًا من بنك CIB

عند تحويل راتبك الشهري إلى حسابك في CIB يمكن الحصول على حد ائتماني مقدمًا يصل إلى 90% من راتبك الشهري، بنظام السحب على المكشوف بضمان المرتب، ما يساعدك على تجاوز حالات الطوارئ المفاجئة، وسداد فواتيرك قبل موعد استحقاقها، أو الاستعداد لأي فرص أو ظروف غير متوقعة.

مميزات الخدمة

- حد ائتماني مقدمًا يصل إلى 90% من راتبك الشهري بحد أقصى 150 ألف جنيه​.

- إمكانية سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي.

- لا يوجد أي رسوم في حالة الإلغاء أو السداد.

- سعر عائد تنافسي يحتسب على الرصيد القائم غير المسدد فقط.

- سهولة سداد المبلغ من خلال أكثر من 198 فرعًا و440 ماكينة إيداع نقدي.

​المستندات العامة المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- نموذج طلب الحصول على السحب على المكشوف بضمان الراتب.