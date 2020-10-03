عاجل.. الشيوخ الأمريكي يوقف عمله التشريعي لأسبوعين بسبب كورونا

قرر مجلس الشيوخ الأمريكي، وقف عمله التشريعي لأسبوعين، بسبب إصابات كورونا بين أعضائه، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض، إصابة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفيروس كورونا موضحا أن ترامب يعاني من أعراض إصابة خفيفة بكورونا، وسينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

وقال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شون كونالي، أن وضع الرئيس الصحي جيد جدا.

وأوضح كونالي، خلال إحاطة حول صحة الرئيس ترامب، بعد إصابته بفيروس كورونا، أوصينا بانتقال الرئيس إلى مستشفى "والتر ريد" كإجراء احترازي، منوها بأن ترامب كان يعاني من سعال خفيف، لكنه بدأ في التحسن.

ورأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد قبل شهر فقط من انطلاق سباق الرئاسة الأمريكية، يشكل تهديدًا جديدًا ويضفي مزيدًا من الضبابية على مصير واحدة من أكثر الانتخابات الأمريكية "اضطرابًا" و"غموضًا" منذ عقود طويلة.

وذكرت الصحيفة، في سياق تعليق بثته على موقعها الإلكتروني اليوم، أن بقاء الرئيس في العزل أو الحجر الصحي حتى وإن لم يكن عاجزًا، كفيل بأن يحمل في طياته تداعيات على الأمن وفاعلية الحكومة الأمريكية في أفضل حالاتها، ناهيك عن أن ذلك يحدث قبل شهر فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أن إصابة ترامب بالفيروس ستترك آثارًا "مباشرة" على المناخ السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث تجلب معها حقيقة ووحشية الوباء، الذي كثيرًا ما قلل من جديته مسؤولون أمريكيون والذين شككوا أيضًا في أهمية التدابير الوقائية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية مقارنة بدول أخرى.