"الأعلى للآثار": اكتشاف سقارة الأضخم خلال 2020

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار، إن الوزارة مستمرة في الكشوفات الأثرية الأكبر على مستوى العالم، مشيرا إلى اكتشاف تابوت فرعوني أمام العالم مؤخرا، ضم 59 كشفا أثريا في سقارة، من الأسرة 26 والتي تدعى بـ"عصر النهضة".

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية له، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الكشف الأثري الذي جرى اليوم في سقارة هو الأضخم والأكبر خلال عام 2020، وتم اكتشاف 59 تابوت حتى الآن، موضحا أن البعثة التي اكتشفت التوابيت مصرية 100%، وستستمر أعمال الحفائر.

وأكد الأمين العام للمجس الأعلى للآثار، أنه قد وجد تمثال "عطية أمون" بطول 45 سم، مصنوع من البرونز، ومطعم بالأحجار الكريمة، منها العقيق والتركواز، وهو تمثال لأحد الألهة في الأسرة الـ26: "من أروع ما مسكت يداي"، مشيرا إلى أن الكشف الأثرى بسقارة لم ينتهى حتى الآن، وتستمر أعمال البحث عن مزيد من التوابيت بالمنطقة، وهناك مفاجآت كثيرة بهذا الكشف الذى يحظى باهتمام إعلامى كبير، وكذلك بحضور السفير الأمريكي في القاهرة، بخلاف ما يقرب من 60 سفيرًا آخرين في مصر.