الرموز الانتخابية مهنة ولقب: "المنشار نجار.. والسكين جزار"

«مش مجرد رمز انتخابى، ولكن أحياناً بيكون مرتبط بالشخصية أو عائلة المرشح»، هذا هو الوصف الدقيق فى رموز انتخابات مجلس النواب، التى شهدت مفارقات طريفة عند اختيار عدد من المرشحين رموزاً انتخابية معينة، لجذب أنظار الناخبين فى دوائرهم.

المرشح إيهاب مصلح، مرشح دائرة طهطا فى محافظة سوهاج، اختار «المسدس»، و«هاجر النجار» مرشحة أوسيم والوراق اختارت المنشار، والمرشح يونس الأرامى فى أبشواى بالفيوم اختار السيف، ومرشحة أسيوط «عصمت الجزار» اختارت «السكين»، ومصطفى ثابت مرشح الفيوم اختار البندقية.

مرشحو "النواب": خير

المرشحة «هاجر النجار»، ربطت بين اسم عائلتها ورمز «المنشار»، مضيفة أنها تشاورت مع لجنتها الانتخابية واتفقوا على الرمز، لأن السبب الرئيسى فى اختياره هو أن الناس ستتذكره بسهولة: «المنشار هيعلق مع الناس علشان اسم عيلتى، ودايماً بيتقال عليا زى المنشار فى شخصيتى، وهيؤثر بإيجابية فى أصواتى بالانتخابات». «عصمت الجزار»، مرشحة دائرة أول وثانى أسيوط، قالت إنها اختارت رمز السكين افتخاراً بعائلتها، لأن أغلبهم يمتهن الجزارة، مضيفة أن السكين لا يستخدم فى الشر فقط، ولكن لا يوجد بيت يخلو من السكين، نظراً لأهميته، مضيفة: «ماليش دعوة بكلام حد وهافضل فخورة بالرمز، لأنه بيعبر عن عيلتى».

"سعدية": الاختيار تم بالصدفة

وفى أسوان، حصل المرشح محمود عبدالحميد وشهرته عبدالعاطى «أبوترس»، على رمز «الترس»، ليكون الاسم على مسمى، والأمر ذاته حدث فى أسيوط مع المرشحة «سعدية عبدالحفيظ شرشرة»، التى حصلت على الرمز الانتخابى «الشرشرة». وأوضحت أن حصولها على «الشرشرة» جاء بالصدفة، لأنها عندما سألت عضو اللجنة عما إذا كانت «الشرشرة» أحد الرموز الانتخابية، أجابها بالإيجاب، فاختارتها.

المرشح محمود أبوعقرب، عضو مجلس الشورى السابق، حصل على رمز العقرب، وعلق على ذلك، قائلاً: «يتّفق مع اسم العائلة وشعرت أنه توفيق من الله وبشرة خير».