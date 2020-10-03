قرية رومانية تنتخب رئيسا مات بكورونا.. والأهالي لـ"الوطن": تكريما له

أعاد سكان قرية رومانية انتخاب رئيس بلديتهم ومنحوه نصرا ساحقا في الانتخابات، رغم وفاته منذ أسبوعين بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، وقالوا إنه قدم عملا رائعا ويستحق الفوز حتى بعد رحيله.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قرويين يزورون قبر يون أليمان ويضيئون الشموع، بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد الماضي.

وتقول فيرول إنيي، أحد سكان القرية، إنه كان صادقا وذكيا وورث هذه الصفات عن والده، بالإضافة إلى أنه تلقى تعليمات جيدا، حيث كان من بين أفضل الطلاب على جميع المستويات التي مر بها، لقد أراد دائمًا أن يكون الأفضل حتى يتمكن من الوصول إلى مستوى عال في الحياة ولم يجعل سكان القرية يقلقون بشأن الغد.

وأضافت إنيي لـ"الوطن": "لقد نجح بكل العوائق التي وقفت في طريقه مما جعله طموحا وقويا، وبعد تخرجه من المدرسة الثانوية البحرية في أورسوفا ، أراد تحسين نشاطه كبحار في المعهد البحري بكونستانتا ، لكنه لم يُقبل لأسباب تتعلق بتاريخ والده، فأصبح طموحا وتبع مسار الإبحار النهري حيث بدأ من بحار بسيط ، ووصل إلى قمة الهرم في مجال عمله، حتى أنه في مرحلة ما كان المدير العام في إحدى شركات الملاحة".

وتابعت: "أتذكر جيدا حينما كنا في مرحلة الشباب، وتحديدا في سن الثلاثين ليصبح أصغر قبطان سفينة على نهر الدانوب، وبدون مبالغة كان الأفضل في قيادة سفينة دانوب دلتا السياحية بسعة تقارب 160 سائحا بالإضافة إلى 54 من أفراد الطاقم، حيث كانت المسؤولية كبيرة جدا، لكن الصعوبات زادت من شدته بشكل دائم وفي كل نشاطه لم يكن لديه أي حدث من شأنه أن يشكك في صفاته كقائد جيد".

وفاز أليمان بفترة ثالثة كرئيس لبلدية ديفيسيلو، وهي قرية يقدر سكانها بنحو ثلاثة آلاف في جنوب رومانيا، وحصد 64 في المئة من الأصوات، حسبما أظهرت بيانات المكتب الانتخابي الاثنين الماضي.

السياحة على نهر الدانوب تعتبر نشاط ذو طابع خاص وحساس للغاية، فكان على اتصال دائم بالسياح من جنسيات مختلفة ، ولكل منهم مشاكله الخاصة وطموحاته، وفي كل مرة أظهر اللباقة والدبلوماسية من خلال حل المشاكل التي نشأت بطبيعتها. هذا جعله يتقن العمل مع الإنسان، بحسب حديث فيرول.

إيمانويل كريسان، مواطن آخر من قرية ديفيسيلو، أكد أن أليمان كان صديقا للجميع ومحبوب من قبل الصغار وكبار السن، لكن للأسف مع مرور السنين بدأت المشاكل الصحية تظهر عليه وتؤثر على جسده بشكل واضح.

وكان أليمان وهو ضابط بحرية سابق سيتم عامه السابع والخمسين، الاثنين المقبل، وتوفي في 17 سبتمبر في مستشفى بالعاصمة بوخارست، وقال المسؤولون إن اسمه كان مطبوعا على بطاقات الناخبين ولم يتسن إزالته منها وستجرى انتخابات جديدة.

وأضاف كريسان لـ"الوطن": " في عام 2010 ، خضع لعملية زرع كلى بعد أن قرر التقاعد من عمله وترشح في انتخابات البلدية التي كانت تعاني من التدهور، أولئك الذين كانوا في الإدارة بعد الثورة لم يفعلوا شيئا، لكن المستوى الذي أصبحت فيه الآن بلدية تجعلك تفخر بأنك تسكن فيها والفضل كله يرجع لرجل واحد، فمنذ عام 2012، بعد انتخابه وجدنا إنارة في الشوارع، والبنية التحتية للطرق التي كانت لا تتعدى 25% أصبحت أكثر من 90%".

وتابع: "الآن لدينا نظام متطور لمياه الشرب والصرف الصحي والنقل والمواصلات، أليمان عرف جيدا كيفية توفير أموال للمشروعات الرائعة التي نفذها لكنه توفى بفيروس كورونا المستجد قبل أن يرى انتهاء شبكة الغاز التي بدأ العمل بها في شهر سبتمبر الماضي".

من جانبه قال لوسيان جورجي، أحد سكان قرية ديفيسيلو، إن أليمان كان مع الناس وعمل لخدمة المجتمع الذي ينتمي له، ولم يكن مهتما بالجانب المادي.

وأضاف جورجي لـ"الوطن": "كان الرئيس يرعى شعار الانضباط أولوية في كل شيء، والأهم من ذلك أنه جعلنا نؤمن بأن كل فرد في القرية لديه دورا مهما في التطوير".

واختتم جورجي حديثه: "هذا الرجل كان يفتقر للصحة لكنه كان ثريا بحب المواطنين وأفكاره الرائعة".