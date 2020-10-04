الأسواق الناشئة جذبت تدفقات محافظ بـ2.1 مليار دولار خلال سبتمبر

أوضحت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولى، أن الأسواق الناشئة تمكنت من جذب تدفّقات محافظ بقيمة 2.1 مليار دولار خلال شهر سبتمبر، وذلك خلال فترة مليئة بالاضطرابات فى السوق وحالة من عدم اليقين بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية وارتفاع الدولار والضبابية بشأن التعافى من جائحة كورونا، وهو ما يزيد على 700 مليون دولار مسجلة فى أغسطس.

وقال خبراء اقتصاد فى معهد التمويل الدولى، إن نزوح تدفّقات كبيرة للأموال من الأسواق الناشئة قرب نهاية سبتمبر يشير إلى تحول نحو عزوف عن المخاطرة بشكل كبير فى هذه الأسواق. وأشار المعهد إلى أنه لاحظ فروقاً متنامية فى التدفّقات إلى الأسواق الناشئة، حيث تشهد بعض الأسواق استمرار تنامى نزوح الأموال وزيادة الاتساع بين تدفقات الدين والأسهم.

وخلال سبتمبر، سجلت التدفّقات على الدين 12.9 مليار دولار، فيما شهدت الأسهم نزوح 10.8 مليار دولار، منها أربعة مليارات دولار خرجت من أسهم صينية.

وعلى مستوى المناطق، شهدت الأسواق الناشئة فى أوروبا وأمريكا اللاتينية دخول تدفقات بلغت 1.1 و1.6 مليار دولار على التوالى، كما سجلت بقية المناطق تدفقات.

وكانت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزى الأوروبى، لمحت إلى إمكانية حدوث تغيير فى الهدف الذى كان البنك وضعه منذ عام 2003 لمعدلات التضخم. ووفقاً لـ«الألمانية»، قالت «لاجارد»، خلال اجتماع فى فرانكفورت: «علينا أن نُحلل القوى التى تدفع ديناميكية التضخم بعناية، وأن نفكر فى ما كان ينبغى لنا، وكيف نعدل استراتيجيتنا كرد فعل على هذا».