"الأهلي المصري" يفتتح استراحة "عملاء بلاتينوم" بمطار القاهرة

افتتح البنك الأهلى المصرى استراحة البنك لعملاء الأهلى بلاتينوم بمطار القاهرة الدولى -صالة 3 سفر- وذلك للمسافرين خارج البلاد على خطوط مصر للطيران وشركات تحالف ستار.

حضر الافتتاح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وطيار محمد رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومجدى إسحاق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، ويحيى أبوالفتوح، وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك، بالإضافة إلى فرق العمل المختصة بالبنك.

هشام عكاشة: الاستراحة تحتوى على خدمات مصرفية مبتكرة لعملاء البنك أثناء سفرهم من صالة 3

وعقب الافتتاح قال هشام عكاشة، إن الاستراحة يتم افتتاحها لأول مرة فى السوق المصرفية المصرية بهدف تقديم خدمة مميزة ومنفردة لعملاء البنك المتمتعين بخدمة «الأهلى بلاتينوم» المخصّصة لهم، حيث يهدف البنك إلى الانفراد بخدمات إلكترونية، وكذا خدمات ضيافة غير مسبوقة يتوجّه بها البنك إلى فئات عملاء خدمة البلاتينوم بالبنك الأهلى المصرى أثناء سفرهم من صالة ٣ بمطار القاهرة الدولى، خاصة فى إطار استراتيجية تطوير الخدمات المصرفية وغير المصرفية المقدّمة لعملاء الأهلى بلاتينوم، مؤكداً أن البنك دائماً يستهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائه ودعوة عملاء جدد للانضمام إلى أسرة البنك الأهلى المصرى.

وأشار «عكاشة» إلى أن تلك الخدمة تعد الأولى من نوعها فى مصر بما يعكس حرص إدارة البنك وفرق العمل المختصة على تقديم كل ما هو جديد لخدمة عملائه، استناداً إلى دراسة احتياجاتهم وفقاً لما عهدوه من بنك أهل مصر.

وأضاف يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة، أن البنك يتيح داخل استراحة عملاء الأهلى بلاتينوم الكثير من الخدمات للتيسير على المسافرين، منها تخصيص مناطق لمتابعة الأعمال مزودة بخدمات الإنترنت، طوال وجود العميل بالاستراحة، مع إمكانية التعرّف على أسعار العملات المختلفة ومتابعة حركة البورصات العالمية، إضافة إلى إتاحة شاشات تفاعلية لتقديم المعلومات المصرفية التى يحتاج إليها العميل أو الدخول على تطبيق «الأهلى نت» لإجراء الكثير من العمليات المصرفية إلكترونياً، باستخدام تلك الشاشات، بما يوفر الوقت والجهد، حيث يقوم العميل بذلك أثناء وجوده بالاستراحة بشكل تلقائى دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع لإتمام تلك الخدمات.

جدير بالذكر أن البنك الأهلى المصرى يوجد داخل مطار القاهرة الدولى بفرع متكامل الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى أربعة مكاتب توجد فى صالات السفر والوصول بالمطار، إضافة إلى إتاحة عدد 26 ماكينة صرف آلى خاصة بالبنك، كما يعتزم البنك خلال الفترة القادمة افتتاح مكتبين جديدين، أحدهما لخدمة عملاء المركز اللوجيستى والآخر لخدمة العاملين بالشركة القابضة لمطار القاهرة، حيث يحرص البنك من هذا الوجود على خدمة المواطنين والسائحين أثناء السفر أو الوصول، بالإضافة إلى تقديم خدمات البنك المتنوعة لجميع العاملين والجهات العاملة بميناء القاهرة الجوى.