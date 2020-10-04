"التجاري الدولي" يطلق جائزة أمل العربي بمسابقة البصمة الكربونية

يحتفل البنك التجارى الدولى بجولة أخرى من مسابقة البصمة الكربونية التى تم إطلاقها لتشجيع ومكافأة الموظفين على ترشيد استهلاك الورق والكهرباء بجميع فروع ومقرات البنك، وذلك من خلال إطلاق مبادرة صمّمت خصيصاً لرفع الوعى لدى الموظفين بأهمية ممارسات الاستدامة وتشجيعهم على المشاركة فى جميع الأنشطة والمبادرات التى يتبناها.

وأعلن البنك عن فوز فرعى الغردقة والمهندسين فى المسابقة التى أطلقها لتشجيع مبادرات ترشيد استهلاك الورق والطاقة خلال الربع الثانى من 2020، حيث نجح البنك على مدار سنوات فى تنمية ممارسات الاستدامة على جميع المستويات عبر إطلاق المبادرات، وترسيخ ثقافة الاستدامة عبر دمج أفضل معايير وممارسات الاستدامة بجميع عملياته وأنشطته التشغيلية.

وفى هذا السياق، أشاد محمد سلطان الرئيس التنفيذى للعمليات بالبنك التجارى الدولى، بفوز فرعى الغردقة والمهندسين بجائزة مبادرات ترشيد استهلاك الورق والطاقة خلال الربع الثانى من 2020، مؤكداً التزام البنك بتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية بجميع أنشطته التشغيلية، وهو ما انعكس فى هذه المسابقة التى تأتى فى إطار جهوده للحد من الآثار السلبية لعملياته التشغيلية على البيئة، وكذلك التزامه بتطبيق أعلى معايير مراقبة وقياس وإدارة الموارد البيئية.

وعلى هذه الخلفية، قام البنك خلال عام 2019 بالتوسع فى تقييم البصمة الكربونية وذلك من خلال تقرير خاص ليشمل جميع فروعه ومقراته بهدف خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن استهلاك الكهرباء والمياه والورق، وتسريب مبردات المياه، واستخدام وسائل النقل الجوى والبرى والمخلفات. وخلال عام 2018، أظهرت التقارير أن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن العمليات التشغيلية اليومية بلغت 36٫373.09 ألف طن مترى من ثانى أكسيد الكربون، مما اضطر البنك إلى وضع خطة حاسمة للحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 10% بحلول عام 2025.

وتهدف المبادرة إلى رصد استهلاك الورق والطاقة فى جميع فروع CIB، فضلاً عن تشجيع الموظفين على تبنى أفكار وحلول ابتكارية لتعزيز ممارسات الاستدامة، وقد جاء فى صدارة فروع CIB فى خفض استهلاك الورق والطاقة فرعى الغردقة والمهندسين بنسبة 65% بمعدل 70 ألف ورقة، ونسبة 38% بمعدل 41 ألف كيلووات، وذلك خلال الربع الثانى من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وتقديراً لهذه الجهود، تم منح الفرعين جائزة أمل العربى، التى سميت بهذا الاسم تخليداً لإنجازاتها كأحد أبرز المهتمين بأنشطة التنمية المستدامة فى البنك التجارى الدولى.