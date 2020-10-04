عضو "التنسيقية": نتحرك خطوة خطوة لتغيير شكل الممارسة السياسية

قال أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إننا هذه الفترة لدينا نوع من التدرج فى العمل، ونتحرك خطوة خطوة، لتغيير شكل الممارسة السياسية وتحقيق حالة من التناغم السياسى ليس بين أعضاء التنسيقية فقط، لكن بين جميع فئات الشعب لا سيما الشباب، مشيراً إلى أن التنسيقية تضم 25 حزباً وكافة التيارات، والوصول إلى تلك الحالة أخذ الكثير من العمل والجهد على مدار عامين، حيث توصل شبابها إلى شكل من التفاهمات بمشروعات مشتركة وخطط ورؤى.

وأشاد مقلد، خلال ندوة "الوطن"، بعملية تمكين الشباب خلال السنوات الماضية، لا سيما تجربة مؤتمرات ومنتديات الشباب تحت رعاية الرئيس، قائلاً: «هناك دعم لا محدود من القيادة السياسية للشباب، ونعيش عصر تمكين شباب غير مسبوق، وشباب التنسيقية ممثلون فى مجلس الشيوخ، والآن مرشحون لمجلس النواب، إضافة إلى العمل التنفيذى لبعض نواب ومساعدى المحافظين.

وأعتبر أن مجلس الشيوخ سيحل إشكالية نائب الخدمات ونائب التشريع، إضافة إلى انتخاب مجالس محلية»، مضيفاً: الدور الأول للنائب هو التشريع بلا شك، والرقابة على السلطة التنفيذية لكنه يؤدى دوراً خدمياً.

"الوطن" تستضيف 10 من مرشحي "التنسيقية" في ندوة

و استضافت "الوطن" 10 من أعضاء ومرشحى «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، في ندوة، مع بداية انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب.

وتحدث المشاركون عن دور التنسيقية في دعم الشباب تحت مظلة واحدة من مختلف الاتجاهات، مستعرضين أهم ملامح الأجندة التشريعية التى سيتبنونها، حال فوزهم، وأيضا رؤيتهم لعدد من الملفات والقضايا السياسية.

وأكد الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، في الندوة، أن تجربة التنسيقية استطاعت أن تثبت نجاحها على مدار عامين، وتمكنت من ضم شباب متنوع من عدة توجهات على أرضية وطنية واحدة، خصوصا أنها تضم أطيافا من اليسار واليمين، وبينهم جميعا تنسيق رائع، واستطاعوا تجاوز أى تحدٍ، وهذه خطوة مهمة، وإضافة للحياة السياسية، لافتا إلى أن العديد منهم تُوجت مجهوداتهم بمهام جديدة، فخرج من بينهم 6 نواب للمحافظين، و5 بمجلس الشيوخ، و32 مرشحاً فى انتخابات مجلس النواب أغلبهم يخوض السباق على "القائمة الوطنية من أجل مصر.