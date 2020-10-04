أبوالغيط: الاسم الكودي للسادات خلال مراسلات أكتوبر "عباس ابن فرناس"

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن الاسم الكودي للرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال مراسلات الحرب، حيث ذكر أن الاسم الكودي للرئيس السادات كان عباس ابن فرناس، وطلب منه أن يطبع الأسماء الكودية لكل قادة الدولة في حرب أكتوبر بشكل سري.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه كانت تلك الأسماء الكودية للقادة عبارة عن أسماء عرب ومسلمين بها البعد الإسلامي والتاريخي، وتم تجهيز تلك الأسماء الكويدية في مظاريف سرية قبل حرب أكتوبر بخمسة أيام فقط.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أنه كان مرعوبا من قرار حرب السادس من أكتوبر وردود الفعل من الإسرائيليين وتساءل حينها عما إذا كانت سوريا ستشاركنا في حرب أكتوبر، كما أنه عمل مع المستشار محمد حافظ إسماعيل، مستشار الأمن القومي خلال حرب أكتوبر 1973 وكان فاطرًا يوم حرب أكتوبر.

وتابع: "عندما تمت مراجعته في ذلك الأمر كونه كان صارمًا في كل أموره ويحافظ على فريضة الصيام، قال إنه فطر حتى يكون قادرًا على التفكير الهادئ والمحكم المنضبط لمواجهة الحرب".

من ناحية أخرى، أكد أنه كان هناك تدخلات خارجية حادة في ليبيا، وما زالت هناك احتكاكات لصدام يحصل على الأرض بين القوى الإقليمية، ومصر قامت بتحرك لصالح الشعب الليبي بإعلان مبادرة القاهرة وحددت خط سرت الجفرت ما أدى إلى للمزيد من الاستقرار.

وأشار إلى أن مصر دفعت العملية السياسية في ليبيا، مؤكدا أن مصر تعاملت مع الأمم المتحدة والمغرب في عملية سياسية وهدأت الصدام بين الأطراف الليبية، "يزعجني استخدام أبناء سوريا كمرتزقة للقتال مع أذربيجان ضد أرمينيا، أمر حزين جدا أن يُستخدم مرتزقة سوريون لصالح أردوغان في قضايا لا تتعلق بهم" .