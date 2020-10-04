عبدالغفار: لا مساس بمجانية المصروفات الجامعية.. ولا تخفيف للمناهج

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس السيسي صدق على قرار لإنشاء جامعات أهلية للجامعات الحكومية، "ممكن نلاقي جامعة القاهرة في الشيخ زايد عندها جامعة دولية وأهلية".

واضاف "عبد الغفار"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن القرار من شأنه تخفيف عبء الجامعة والتكدس الموجود بها، ومن يستطيع أن يتحمل قدرا من المصاريف التعليمية يخفف الحمل، لافتا إلى أن عدد الجامعات الأهلية التي جرى التصديق عليها منذ أسبوعين أو ثلاثة حوالي 10 جامعات وستكون تابعة للجامعات الحكومية.

وأوضح أن الجامعات الحكومية تمتلك أو يخصص لها قطع أراضي لكن لم يكن لديها الوسيلة في إنشاء جامعة أهلية لها، مستعرضا مزايا الجامعات الأهلية، كونها ستخفف الزحام بالجامعات الحكومية وستعمل على تشغيل أعضاء هيئة التدريس، مشددا على أنه لا مساس لمجانية التعليم الجامعي، كما لا يوجد تخفيف للمناهج "ملهوش لازمة".

وأكد أن الدولة تستثمر في البنية التحتية المعلوماتية للجامعات الحكومية المجانية 5.7 مليار جنيه، وبدأ العمل فيها مع وزارة الاتصالات لتوصيل البنية المعلوماتية التي تتيح نظام التعلم عن بعد ورفع المناهج على المنصات التعليمية، "ممكن في نص السنة الأولاني منكونش لحقنا خلصنا البنية المعلوماتية ومع الترم التاني هتكمل".

وعن عملية التقييم في نظام التعليم الهجين، أوضح أنه يتضمن التقييم الإلكتروني "الاختبارات القصيرة كالاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة"، واختبار الكتاب المفتوح، والاختبارات الشفوية عن طريق حجرات النقاش والفصول الافتراضية والعروض التقديمية والواجبات والتكاليف والأنشطة والمشاريع العلمية والبحثية.